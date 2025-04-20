сегодня в 14:49

Десять россиян стали лотерейными мультимиллионерами на Пасху

Десять счастливчиков разделили между собой выигрыш в размере 100 млн рублей в ходе воскресного розыгрыша лотереи «Мечталлион». Еще 17 участников стали обладателями крупных выигрышей в 1 млн рублей, сообщает РИА Новости .

В ходе тиража выигрышными оказались более 1 млн билетов, а призовой фонд составил 225 563 720 рублей.

«Десять участников лотереи „Мечталлион“ стали сегодня мультимиллионерами, выиграв по 10 млн рублей. Счастливчики разделили суперприз 100 млн рублей в тираже № 135», — заявили в пресс-службе бренда «Национальная Лотерея».

Россияне, разделившие 100 млн рублей, приобрели выигрышные билеты в Алтайском крае, Мурманской, Самарской, Новосибирской, Московской и Свердловской областях, а также в Северной Осетии и Приморском крае. Помимо этого, победители приобретали билеты на сайте и приложении компании.

Кроме того, победители с призами 1 млн рублей приобретали билеты в Москве, Курганской, Тульской, Иркутской, Саратовской, Вологодской, Ленинградской областях, в Дагестане, Краснодарском крае и в онлайн-режиме.

Ранее победители лотереи «Столото» не могли забрать свой выигрыш из-за массового сбоя в работе компании. При этом «Столото» утверждает, что у компании есть 180 дней на выплату выигрыша победителям.