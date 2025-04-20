Задержка на 20 часов без объяснений: россияне не могут улететь из Москвы в Египет

Туристы не могут улететь из Москвы в Египет уже около 20 часов

Свыше 100 туристов не могут вылететь в Египет из столичного аэропорта Шереметьево, так как их рейс задержали почти на 20 часов, сообщает SHOT .

Рейс UJ620 по расписанию должен был вылететь в Шарм-эль-Шейх в 5 часов утра, но его перенесли сначала на 13 часов — до 18:20, а затем до 21:40.

Туристы отметили, что в аэропорту им выдали ваучер на 1 тыс. рублей, еще предложили поехать в гостиницу на бесплатном автобусе. Но многие за свой счет поехали домой, чтобы не сидеть в аэропорту.

Некоторые путешественники решили требовать компенсацию от турагентов и авиакомпании за то, что они потеряли один день отпуска.

Египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines не объяснила туристам причину такой длительной задержки рейса.

Также 19 апреля россияне долго ждали вылета из Египта в Казань, рейс задержали на 12 часов.