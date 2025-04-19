Россияне не могут вернуться из Египта из-за задержки рейсов

Россияне не могут вылететь из Египта домой в Казань, рейс задержали уже на 12 часов, сообщает SHOT .

С трудностями столкнулись пассажиры египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines.

У нее уже длительное время задерживаются три самолета. Речь идет о рейсках UJ 737 Шарм-эль-Шейх — Казань — задержка составила свыше 12 часов, UJ 7371 Шарм-эль-Шейх — Казань — более 7 часов, а также UJ 7381 Казань — Шарм-эль-Шейх — свыше 6 часов.

Ранее более 300 российских туристов, приехавших отдохнуть в Хургаду, экстренно переселили в другой отель из-за антисанитарии и отсутствия электричества. Но в новой гостинице было не лучше: их ждали грязные и неубранные номера и тараканы.