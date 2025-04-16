Новые проблемы после переселения: россиян в отеле Египта встретили тараканы

Более 300 российских туристов были срочно перевезены из отеля White Valley Palace в Хургаде в отель Hawaii из-за отсутствия электричества и антисанитарии. Однако новое место размещения оказалось еще хуже, чем предыдущее, сообщает SHOT .

Отдыхающие жалуются на грязные и неубранные номера, а еще там бегают тараканы. Они засняли на видео обстановку в комнатах и сфотографировали непрошеных гостей.

Некоторые требуют вернуть их в прежний отель, где уже восстановили электроснабжение, но свободных мест там почти не осталось.

Туристы планируют подавать жалобы и требовать возврата денег за испорченный отдых. В прежнем отеле продолжаются проверки.