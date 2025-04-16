Без света и с грязной посудой: туристов из РФ переселили в другой отель в Египте

Туристов из РФ переселили в другой отель в Египте из-за антисанитарии

Свыше 300 российских туристов экстренно переселили в другой отель в египетской Хургаде из-за антисанитарии и отсутствия электричества, сообщает SHOT .

Туристов от компаний «Библио-Глобус», Pegas Touristik и Anex Tour заселили в египетский отель White Valley Palace. Как рассказали отдыхающие, гостиница была не готова к открытию сезона. Свет там отключали минимум на восемь часов, также периодически не работал Wi-Fi, в номерах отеля не убирались, а в кафетерии было много грязной посуды и следов от еды.

Увидев такое, туристы написали в свои компании жалобы, они потребовали переселить их. Минувшей ночью отдыхающих экстренно отправили на семи автобусах по разным отелям.

При этом сотрудники White Valley Palace во время диалога с туристами не могли понять причин недовольства гостей. Работники отметили, что в отеле все нормально, он продолжит работать и дальше.

На место также приехала туристическая полиция для разбирательств.