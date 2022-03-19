РИАМО - 19 мар. В столице рабочие начали готовить городские причалы к открытию сезона навигации, они проведут большой объем подготовительных работ, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«Причалы очистят от оставшегося снега и льда, промоют лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия. Затем проведут пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов для последующей покраски», – отметил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Также будут отремонтированы гранитные и бетонные основания объектов, где это нужно, а еще заменят изношенные резиновые причальные отбойники.

В планах работ обновление разметки ограничительных линий на причалах и указателей движения на посадку и высадку пассажиров.

В период навигации на городских причалах также пройдут работы по улучшению качества судоходства. Планируется подводное обследование водоемов, углубление и очистка дна от мусора.

В 2021 году в мегаполисе провели гидротехнические работы по очистке 26 причалов, а также углубили акватории еще 6 таких объектов.