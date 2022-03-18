РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мар. Сотрудники «Мособлпожспаса» в ходе очередного рейда рассказали любителям зимней рыбалки из Балашихи, что нужно делать, если те провалились под лед и оказались под водой, сообщается на странице Ногинского территориального управления в соцсети «ВКонтакте».

Во время рейда по безопасности на водных объектах Подмосковья в весенний период пожарные и спасатели «Мособлпожспаса» измерили толщину ледовой поверхности, оставшейся на водоемах, и напомнили рыбакам правила поведения на льду. Они обратили внимание рыболовов на способы самоспасения при провале под лед и разъяснили порядок оказания помощи человеку, угодившему в ледяную полынью.

По словам начальника областной противопожарно-спасательной службы Геннадия Пестова, всегда найдутся отчаянные рыболовы, желающие поймать заветную рыбу по последнему льду. Рискуя жизнью, рыбаки выходят на хрупкий лед, который часто не выдерживает веса человека и проламывается даже в тех местах, где внешне выглядит довольно толстым.

По его словам, в таких ситуациях главное не поддаваться панике. Широко раскинув руки, чтобы не погрузиться с головой, нужно попытаться избавиться от лишних тяжестей, громко позвать на помощь и постараться перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлекает под лед.

Выбираться на лед можно таким же способом, каким садятся на высокие подоконники – спиной к выбранному месту. Как только большая часть тела окажется на льду, нужно перекатиться на живот и отползти подальше от места провала.

Став свидетелем происшествия на льду, нужно позвонить в службу спасения и попробовать помочь пострадавшему, не причиняя себе вреда.

«Рыбаки, имеющие в своем арсенале пешню, могут подать ее товарищу, осторожно подползая к проруби. Веревка длиной 10-12 м поможет вытащить провалившегося, если тот крепко схватится за нее или обвяжет вокруг пояса, чтобы его вытянули из воды. Могут подойти и подручные средства, такие как шарф или длинная палка. Главное помнить, что лед очень ломкий и нельзя приближаться к краю полыньи, чтобы не провалиться самому», – заключил Пестов.