РИАМО - 18 мар. Президент РФ Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели очередные телефонные переговоры по поводу ситуации на Украине, сообщает Nation News.

Главы государств обменялись мнениями о проводимой российскими вооруженными силами спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Российский президент сообщил собеседнику о военных преступлениях украинских военнослужащих. По его словам, они фиксируются ежедневно.

Военная спецоперация на Украине началась 24 февраля. Как заявляет Минобороны России, удары наносятся исключительно по украинским военнослужащим и объектам военной инфраструктуры.