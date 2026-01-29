Пока город спит: ночные бригады продолжают расчистку улиц Коломны

Пока город спит, в Коломне продолжается работа. Снег здесь не делят на «дневной» и «ночной» — убирать его выходят в любое время суток. В ночь коммунальные бригады вновь вышли на улицы, чтобы к утру дороги и тротуары оставались безопасными для пешеходов и автомобилистов.

Одна из точек ночной уборки — улица Зайцева. Здесь рабочие очищают тротуары и створы пешеходных переходов. Где техника не может подойти вплотную, в ход идет ручной труд. Лопаты по-прежнему незаменимы на узких участках и возле переходов.

Как рассказал начальник отдела дорожного хозяйства управления благоустройства и дорог администрации городского округа Коломна Евгений Гуров, в ночную смену задействованы две бригады дорожных рабочих и 16 единиц специализированной техники.

«Работают комбинированные дорожные машины, погрузчики, МТЗ. Параллельно выполняем очистку проезжей части и вывоз снега», — отметил он.

Всего за сутки на улицах города работали 39 единиц техники и 45 дорожных рабочих. Специалисты очищали дорожное полотно, остановочные площадки, подходы к пешеходным переходам и тротуары.

Ночная смена началась в 20:00 и продлится до 8 утра, после чего к работе приступят дневные бригады. Такая непрерывная схема позволяет не накапливать снежные завалы и поддерживать порядок даже во время продолжительных снегопадов.

