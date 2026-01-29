Суд изъял у бывшего замглавы Росавтодора имущество на сотни миллионов

В перечень конфискованных активов вошли шесть квартир в Москве и Петербурге, земельный участок с домом в Ленобласти, 12 машино-мест и четыре премиальных автомобиля.

Как следует из материалов дела, с 2009 по 2023 год суммарные легальные доходы семьи Самарьянова — включая его самого, бывшую супругу, мать, сестру и ее мужа — составили около 60 миллионов рублей. При этом за тот же период они приобрели недвижимость и автомобили на общую сумму около 250 миллионов рублей, что в четыре раза превышает их официальные заработки. Рыночная стоимость имущества на момент подачи иска оценивалась уже в 430 миллионов рублей.

Самарьянов был освобожден от должности в Росавтодоре в октябре 2025 года.

