РИАМО - 18 мар. Гала-концерт открытого фестиваля-конкурса «Талант без границ» состоится 20 марта во Дворце культуры им. Ю.А. Гагарина в Сергиевом Посаде, начало в 13:00, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Фестиваль-конкурс, существующий уже 30 лет, традиционно делится на два этапа: отборочный и финал в формате гала-концерта.

Участниками мероприятия являются индивидуальные исполнители и творческие коллективы. В этот раз в конкурсе приняли участие представители подмосковных Балашихи, Одинцовского округа, округа Пушкинский, Дмитровского округа, Воскресенска, Сергиево-Посадского округа и Подольска, а также творческие деятели из Владимирской области и Москвы.

В отборочном этапе фестиваля-конкурса приняли участие около 600 человек. 140 номеров рассматривались профессиональным жюри по трем номинациям: «Цирковое искусство», «Современная хореография» и «Эстрадный вокал».

Финалистами фестиваля-конкурса стали 53 участника. После окончания гала-концерта состоится торжественная церемония награждения победителей.