РИАМО - 18 мар. Работники сферы жилищно-коммунального хозяйства отмечают свой профессиональный праздник каждое третье воскресенье марта. Подмосковных специалистов поздравил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский, сообщает пресс-служба ведомства.
Он заявил, что День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства отмечается в России уже более 40 лет.
Он отметил, что сотрудники сферы ЖКХ обеспечивают комфорт жителей Подмосковья в их домах и на улицах региона.
В ходе торжественного мероприятия Велиховский вручил награды работникам сферы ЖКХ, которые внесли существенный вклад в развитие отрасли в регионе.
В России отрасль ЖКХ имеет корни с царских времен. В 1649 году царь Алексей Михайлович подписал «Наказ о градском благочинии», в соответствии с которым были регламентированы правила пожарной безопасности в Москве и появилось понятие «дворник».
Свой профессиональный праздник в Подмосковье отмечают свыше 65 тыс. работников ЖКХ. В СССР праздник впервые начал отмечаться на официальном уровне в 1966 году.
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