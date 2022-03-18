РИАМО - 18 мар. Работники сферы жилищно-коммунального хозяйства отмечают свой профессиональный праздник каждое третье воскресенье марта. Подмосковных специалистов поздравил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский, сообщает пресс-служба ведомства.

Он заявил, что День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства отмечается в России уже более 40 лет.

«Я от всей души хочу поздравить всех и пожелать в первую очередь здоровья. Наша работа может быть не видна так явно, как благоустройство, строительство, но от нашей работы зависит очень многое. Комфортное проживание миллионов жителей Подмосковья – это наша работа», – заявил Велиховский.

Он отметил, что сотрудники сферы ЖКХ обеспечивают комфорт жителей Подмосковья в их домах и на улицах региона.

В ходе торжественного мероприятия Велиховский вручил награды работникам сферы ЖКХ, которые внесли существенный вклад в развитие отрасли в регионе.

В России отрасль ЖКХ имеет корни с царских времен. В 1649 году царь Алексей Михайлович подписал «Наказ о градском благочинии», в соответствии с которым были регламентированы правила пожарной безопасности в Москве и появилось понятие «дворник».

Свой профессиональный праздник в Подмосковье отмечают свыше 65 тыс. работников ЖКХ. В СССР праздник впервые начал отмечаться на официальном уровне в 1966 году.