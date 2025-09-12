Трамвайную линию на проспекте Академика Сахарова создали бесшовной укладкой

Трамвайную линию на проспекте Академика Сахарова в Москве создали по новой технологии бесшовной укладки. Ее длина составляет 2,1 км, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что трамвайная линия идет от Чистых прудов по проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой до Комсомольской площади. Она свяжет восточную, южную и центральную части мегаполиса.

При возведении применялась технология бесшовной укладки путей. Их разместили на усиленном монолитном основании.

Трамваи будут двигаться плавно и бесшумно, поскольку установлены резиновые виброизолирующие маты. При этом линия находится на обособленном полотне.

Оно отделено от проезжей части с помощью разметки. Благодаря этому авто будут двигаться бесперебойно. Это первый в РФ участок трамвайной линии без контактной сети.