Бойцы ВС РФ показали машины-роботы для дистанционного минирования на СВО

Как пояснил командир подразделения с позывным Волк из 92-го саперного полка группировки войск «Запад», эти многофункциональные устройства способны устанавливать мины дистационно и доставлять боекомплект, что значительно снижает риски для личного состава.

По его словам, силы противника проявляют повышенный интерес к этим наземным беспилотникам и предпринимают активные попытки по их нейтрализации. Российские военнослужащие принимают меры по маскировке роботов для обеспечения их сохранности.

Внедрение роботизированных систем позволило сократить потери среди российских солдат, ранее выполнявших задачи, которые теперь за них решает техника.