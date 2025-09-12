Детский лагерь «Артек» попал в санкционный список Японии

сегодня в 17:15

Японские власти утвердили пакет дополнительных санкций, направленных против России. Соответствующая информация содержится в официальных бумагах, обнародованных кабинетом министров, сообщает Крымское информационное агентство .

Согласно этим документам, активы 14 физических лиц, 47 организаций и детского лагеря «Артек» будут заморожены.

Среди тех, кто попал под санкции, значатся фонд им. Ахмата-Хаджи Кадырова и его глава Аймани Кадырова, а также общественная организация «Движение первых».

Дополнительно под ограничения попали такие предприятия, как автозавод «Урал», Арзамасский машиностроительный завод, Военно-промышленная компания, Брянский автомобильный завод, предприятие «Ремдизель», Липецкий механический завод, компания «Инкотех», «Трансконтейнер», Тульский оружейный завод, НПО «Базальт», заводы «Прибор» и «Искра», а также ряд других компаний и производств.

Экспортные ограничения введены в отношении двух российских предприятий: Alfa Machinery Group и «Внешэкостил».