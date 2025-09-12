Боей Гризли — об освобождении Нового Комара: было очень жестко

Военнослужащий с позывным Гризли поделился с корреспондентом RT Александром Пискуновым историей об освобождении поселка Новый Комар, в котором он принимал участие. По словам бойца, штурм произошел практически сразу после его дебюта на Южно-Донецком направлении.

«Сутки отдохнули, посушились… Все, у нас приказ. Мы выдвинулись», — отметил боец.

По дороге к населенному пункту российский танк подвергся атаке украинского дрона. Экипаж покинул поврежденную технику и укрылся в ближайшей лесополосе.

Солдат рассказал, что на пути к цели они столкнулись с заграждением из колючей проволоки, но решили не тратить время на его преодоление. Вскоре возникла новая опасность — обстрел кассетными боеприпасами.

Преодолев открытое поле под огнем, бойцы нашли укрытие в одном из домов.

«Было очень жестко. Минометы, все пристрелено. Они по нам крошили», — прокомментировал Гризли.

Он также упомянул встречу с пожилой парой местных жителей, которые отказались покидать свой дом, несмотря на обстрелы, объяснив это тем, что прожили здесь всю жизнь и хотят здесь же умереть.

Во время их пребывания с российскими солдатами, дом пожилых людей был разрушен в результате украинского обстрела.

Атаки со стороны противника не прекращались, ведясь, по словам Гризли, со стороны Новоселовки. Российские войска смогли вычислить и обезвредить украинский миномет.

В заключение Гризли рассказал, что во время проведения операции было множество моментов, когда удавалось избежать смертельной опасности буквально чудом.

«Боженька, он как будто за руку тебя берет и ведет… Бог на войне — он спасает», — подчеркнул он.