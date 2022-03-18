РИАМО - 18 мар. В воскресенье, 20 марта, будут отмечать свой профессиональный праздник работники сферы жилищно-коммунального хозяйства и служб по предоставлению бытовых услуг: домов быта, ателье, мастерских, салонов. В России этот праздник приходится на третье воскресенье марта. Таким образом, в этом году он выпадает на 20 марта и проходит на официальном уровне 42-й раз, сообщает пресс-служба Мосстата.

Объем жилищных услуг в январе нынешнего года по сравнению с январем прошлого года вырос в Москве на 26,3%, а в Подмосковье – на 28,3%. А вот объем коммунальных услуг остался стабильным: в столице он вырос лишь на 0,8%, а в области – на 0,9%.

Кроме того, в столице объем бытовых услуг населению в январе этого года вырос по сравнению с январем 2021 года на 39,6%. Больше всего увеличился объем ремонта и технического обслуживания бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий – почти втрое, на 180,5%. Заметно больше стал объем этих работ и в Подмосковье – на 129,5%. А вот общий объем бытовых услуг в Московской области несколько снизился: по сравнению с январем прошлого года он составил 95,7%.

Среди самых популярных бытовых услуг – ремонт, окраска, пошив обуви, ремонт и пошив швейных, меховых изделий, изготовление и ремонт мебели. А также пользуется спросом постановка набоек, ремонт брюк, ремонт телевизоров, маникюр, стрижка, помывка в бани.