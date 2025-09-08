Ефимов: на востоке Москвы передали под заселение 6 новостроек по реновации

Стартовавший с 2025 года процесс заселения новых зданий по программе реновации на востоке Москвы пополнился шестью новостройками. Их совокупная площадь превысила 100 тыс. кв. м, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Переселение по программе реновации в Восточном административном округе началось в 2018 году. Тогда под заселение передали новостройку на 5-й Парковой улице. Сейчас количество таких жилых комплексов достигло 63. Из них шесть передали под заселение с начала года. Их общая площадь составляет более 100 тыс. кв. м», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что в новые квартиры уже переехали или находятся в стадии переселения порядка 36,6 тыс. человек. Всего же в Восточном округе в рамках реновации планируется расселить 1062 дома устаревшего жилого фонда.

Прилегающие к новостройкам территории были комплексно благоустроены: здесь появились площадки для спорта и активного отдыха, а также зоны для спокойного времяпрепровождения.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, 6 новых жилых комплексов, переданных под заселение, расположены в трех районах. Три из них находятся в Косино-Ухтомском, два — в Новогирееве, и еще один — в Измайлове. Город предоставил участникам программы квартиры с улучшенной отделкой, что позволяет вселяться в них сразу, без необходимости дополнительного ремонта.

«Кроме этого, город предлагает бесплатную помощь москвичам при переезде по программе реновации. Оставить заявки на вызов грузчиков и автомобиль можно на портале mos.ru или в центрах информирования по переселению», — добавил Овчинский.

Новое жилье получают жители 16 старых домов.

Как отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, переселение в новые здания, введенные в рамках реновации с начала года в Восточном округе, коснулось примерно 2,5 тыс. человек. Из них в районе Новогиреево к переезду приступили 1,8 тыс. жителей из девяти старых домов, в Косино-Ухтомском районе — около 380 человек из пяти расселяемых зданий.

«А в Измайлове предложения равнозначных квартир в новом ЖК получили более 280 горожан из двух домов. В настоящее время около 2,2 тыс. москвичей уже определились с выбором предложенного жилья», — уточнила Соловьева.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, как программа реновации меняет городские районы.

Подробнее о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Дополнительная информация о домах и квартирах доступна по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».