РИАМО - 18 мар. Станция Московского центрального кольца «Лужники» снова начала работать на вход и выход пассажиров, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее вход на станцию МЦК был ограничен с связи с большим скоплением людей, приехавших на концерт в честь Дня воссоединения Крыма с Россий, проводимый на стадионе «Лужники».

На станции метро «Спортивная» также были введены ограничены для распределения большого потока пассажиров. Сейчас вестибюли станции работают в обычном режиме - на вход и выход.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, на котором более 96% жителей высказались за воссоединение с РФ. 18 марта в Москве состоялось подписание договора между Россией и Крымом о принятии полуострова в состав РФ и образовании новых субъектов федерации.