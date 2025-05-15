Ефимов: участники реновации начали осмотр квартир в доме на Ереванской улице

В столичном районе Царицыно стартовал осмотр квартир в новостройке, построенной по программе реновации, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новые квартиры по реновации смотрят горожане, которые проживают на ул. Ереванской, д. 12, к. 1. Новостройка расположена на той же улице в доме № 6, к. 2.

«В апреле осматривать предложенные городом равнозначные квартиры в новом ЖК по реновации на Ереванской улице начали более 180 жителей из соседней пятиэтажки. Центр информирования по переселению для них открылся на первом этаже еще одной новостройки района, переданной ранее для участников программы реновации, — в доме 28/4 на ул. Каспийской. Расселяемое здание стало 19-м домом в Царицыне, жители которого получили предложения комфортных квартир в современных жилых комплексах. Всего по программе реновации в районе Царицыно планируется переселить в новостройки 36 тыс. горожан из 141 ветхого дома», — уточнил вице-мэр.

Участникам программы предоставляются квартиры больше прежних по площади за счет более широких коридоров, кухонь и санузлов. Жилье сдается с улучшенной отделкой и необходимым оборудованием.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева поделилась подробностями о новом ЖК по реновации.

«Новостройка на ул. Ереванской — это восьмой ЖК, в который начали переселяться москвичи по реновации в районе Царицыно. Он находится по соседству со старым домом, поэтому после переезда будущие новоселы останутся в том же микрорайоне. Они смогут пользоваться уже привычной транспортной и социальной инфраструктурой», — объяснила она.

Она подчеркнула, что в новом доме появятся магазины, аптеки, кафе или другие предприятия социально-бытового назначения, так как первые этажи домов нежилые и предусмотрены для развития городской среды. Договоры на квартиры в жилых комплексах в районе уже заключили около 4 тыс. жителей.

Помимо этого, на прилегающей территории прошло комплексное озеленение, оборудована спортивная и детская площадки, а также зона отдыха.

«Дом на ул. Ереванской состоит из двух секций. В нем 84 квартиры с готовой улучшенной отделкой. Две из них оборудовали для маломобильных горожан с инвалидностью. Общая площадь всех квартир в ЖК составляет почти 5 тыс. кв. м. Для удобства жителей в подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Проход в новостройке сквозной, можно выйти как во внутреннюю часть двора, так и во внешнюю с гостевым паркингом», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по программе реновации в районе Покровское-Стрешнево.