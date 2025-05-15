Мария Багреева: выручка розничной торговли Москвы выросла на 3,2% в 1 квартале

Оборот розничной торговли в столице в январе–марте текущего года достиг почти 2 трлн рублей, что на 3,2% превысило показатель аналогичного периода прошлого года в сопоставимых ценах, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Оборот продовольственных товаров вырос на 2,1%, достигнув 952 млрд рублей. Объем этого сектора увеличился во многом благодаря активному развитию сервисов доставки готовой еды и открытию кафетериев в магазинах.

«Основной вклад в рост внес непродовольственный сектор. Его обороты увеличились на 4,1% — до 934 млрд рублей. Наибольший рост показали магазины косметики и парфюмерии, цифровой техники, цветов, а также товаров для ремонта. Столичный торговый сектор успешно сочетает традиционные и цифровые каналы продаж, открывая как новые магазины формата „у дома“, так и развивая собственные сервисы онлайн-заказов и доставки. Это делает процесс покупок удобнее для горожан и способствует росту торговых оборотов», — объяснила Багреева.

Также в первом квартале этого года доля столицы в общем объеме розничной торговли России составила 13,4%.

Рост покупательской активности отразился на посещаемости торговых центров мегаполиса. В январе–марте трафик там увеличился на 1% по сравнению с тем же периодом 2024 года и составил в среднем 267 человек в сутки на 1 тыс. кв. м. Основной прирост обеспечили районные торговые центры площадью до 20 тыс. кв. м, которые люди активнее посещают из-за близости к дому. В них трафик был выше на 6,8%, чем в первом квартале прошлого года.