«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за грозы

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Подмосковье и столице 16 мая на шесть часов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Период предупреждения действует с 12:00 до 18:00 16 мая. В этот день ожидается гроза с дождем.

До 12:00 16 мая погодной опасности нет.

Днем 15 мая в Московском регионе будет ветер от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться в пределах от 16 до 18 градусов тепла.