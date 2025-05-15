Гидрометцентр РФ: дождь и ветер будут в Московском регионе 15 мая

Днем 15 мая в Москве и области будет от 16 до 18 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В четверг в Московском регионе будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь. Ветер южный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от 8 до 10 градусов тепла. Ожидается облачная погода с прояснениями. По области местами будет кратковременный дождь. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее «оранжевый» уровень опасности погоды объявляли в Московской области из-за заморозков. Предупреждение действовало 15 мая с 00:00 до 07:00. Заморозки будут еще и утром в некоторых частях области.