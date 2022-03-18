РИАМО - 18 мар. Работы по реконструкции участка левой ветки канализационного коллектора Егорьевск – Воскресенск продолжаются. Работы выполнены уже на 35,5%, проложено почти 5 тыс. м трубы. Протяженность ветки – свыше 14 км, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

Коллектор находится на юго-востоке Московской области и предназначен для приема и транспортировки сточных вод со всей площади промышленной и жилой застройки Егорьевска и Воскресенска, а также прилегающих населенных пунктов.

«На сегодняшний день общий процент выполнения работ составляет 35,5%, проложено 4 950 м трубы», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Раньше из-за долгого периода эксплуатации коллектора на станции иногда возникали аварийные ситуации. Их несвоевременная ликвидация могла привести к негативным экологическим последствиям.

Согласно новому проекту, будет произведен монтаж коллектора с использованием стеклопластиковых труб с анкеровкой против всплытия. Также рабочим предстоит уложить трубу открытым и закрытым способами.

Реализация проекта пройдет в 3 этапа.