РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. В микрорайоне Климовск Подольска в текущем году сделают новые линии освещения по 4 адресам, в том числе у школы, в парке «Дубрава» и у ФСК «Заречье», сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках проекта «Светлый город» в текущем году в микрорайоне Климовск запланированы работы по устройству новых линий освещения по 4 адресам.

Освещение появится на продолжении Симферопольской аллеи (3023,81 тыс. руб.); улицах 8 Марта, Революции, в том числе на территории по периметру гимназии им. Подольских курсантов (19 437,53 тыс. руб.); улице Победы вдоль парка «Дубрава» до улицы Овальной и в самом парке (6021,28 тыс.руб.); у ФСК «Заречье» и у дома 5 по Спортивному проезду (533,43 тыс. руб.).

Работы планируют провести с 1 апреля по 30 декабря.