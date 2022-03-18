РИАМО - 18 мар. У жителей Московской области есть возможность получить соцпомощь на основании социального контракта. Только в прошлом году было оформлено 1,4 тыс. таких договоров, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Социальный контракт - это договор, который гражданин заключает с управлением социальной защиты на получение денежных средств. Важным его условием является то, что потратить эти средства можно только на цель, определенную в договоре. Это может быть поиск работы, профессиональное обучение, ведение личного хозяйства, открытие своего дела», - сказала член комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Татьяна Карзубова.

По ее словам, в 2021 году на территории региона удалось заключить более 1,4 тыс. социальных контрактов. Чаще всего заключались контракты на поиск новой работы или на открытие собственного дела.

В рамках социального контракта по поиску работы гражданин получает выплату в размере прожиточного минимума. В этом году ее размер составляет 16 тыс. рублей на срок до 12 месяцев.

По соцконтракту на осуществление предпринимательской деятельности для помощи в открытии своего дела выплачивается до 250 тыс. рублей. На профобучение – 30 тыс. рублей за курс. Для того, чтобы заключить соцконтракт, нужно подать заявление на региональном портале государственных услуг.