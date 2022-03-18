РИАМО - 18 мар. У жителей Московской области есть возможность получить соцпомощь на основании социального контракта. Только в прошлом году было оформлено 1,4 тыс. таких договоров, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
По ее словам, в 2021 году на территории региона удалось заключить более 1,4 тыс. социальных контрактов. Чаще всего заключались контракты на поиск новой работы или на открытие собственного дела.
В рамках социального контракта по поиску работы гражданин получает выплату в размере прожиточного минимума. В этом году ее размер составляет 16 тыс. рублей на срок до 12 месяцев.
По соцконтракту на осуществление предпринимательской деятельности для помощи в открытии своего дела выплачивается до 250 тыс. рублей. На профобучение – 30 тыс. рублей за курс. Для того, чтобы заключить соцконтракт, нужно подать заявление на региональном портале государственных услуг.
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