РИАМО - 18 мар. Специалисты Генпрокуратуры РФ намерены заняться проверкой роста цен на продукты и бытовую химию, сообщает «Вечерняя Москва».

В ведомстве отметили, что зафиксированы случаи необоснованного роста цен. Речь идет о некоторых продавцах, которые реализовывают свои товары на крупных интернет-площадках. В том числе, на Ozon.

Прокурорам субъектов РФ поручили проверить законность действий участников рынка.

Комплекс мер прокурорского реагирования будет принят по выявленным нарушениям для пресечения искусственного дефицита.

Ранее в Генпрокуратуру поступила информация, что завышена цена на сахар в 26 российских регионах.