Названы цифровые ИИ-инструменты для специалистов Московской области

С каждым днем нейросети все активнее внедряются в самые разные профессиональные сферы. Согласно исследованию, почти треть (31%) трудоустроенных россиян уже используют алгоритмы искусственного интеллекта в своей повседневной деятельности. Эксперты сервиса подготовили обзор полезных ИИ-решений, которые способны оптимизировать рабочие процессы, и рассказали, где именно такие навыки требуются прямо сейчас, сообщила пресс-служба «Авито Работа».

Направление 1: Обработка текстов и генерация контента

Современные большие языковые модели (LLM), обученные на гигантских объемах информации, способны создавать уникальные тексты под любые нужды. Это могут быть деловые письма, рекламные объявления, посты для социальных сетей, юридические договоры, аналитические доклады и даже поэзия. Подобные инструменты полезны не только профессиональным литераторам, редакторам или маркетологам. Они станут надежными помощниками для любого сотрудника, чья работа связана с документооборотом и поиском свежих идей.

Пример из реальности: В Подольске строительная компания ищет офис-менеджера. Среди ключевых требований к кандидату — опыт взаимодействия с нейросетями, а также юридическое или экономическое образование. В обязанности войдет административная поддержка и ведение официальных аккаунтов фирмы в соцсетях. Уровень оплаты труда — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей ежемесячно.

Направление 2: Аналитика и работа с документами

Нейросети, специализирующиеся на автоматизации работы с таблицами и базами данных, значительно ускоряют процессы анализа информации, поиска нужных примеров, отбора данных и создания сложных формул. Такие цифровые ассистенты станут незаменимыми для бухгалтеров и экономистов, юристов и HR-специалистов, а также маркетологов, занимающихся прогнозированием, разработкой стратегий и оптимизацией бизнес-процессов.

Пример из реальности: Умение обращаться с нейросетями для обработки массивов данных необходимо помощнику менеджера по B2B-продажам. Вакансия расположена в Хотьково, работа предполагает нахождение в офисе на территории производства. Компания предлагает график 5/2, восьмичасовой рабочий день и оклад от 65 тыс. рублей с перспективой карьерного роста и повышения заработка.

Направление 3: Создание и обработка визуального контента

Главное преимущество генеративных нейросетей для работы с картинками и видео — молниеносная скорость выполнения задач. Они позволяют быстро улучшать качество снимков, автоматически обрабатывать видеоряд и создавать множество вариаций изображений по одному запросу. Сегодня трудно представить без этих инструментов дизайнеров, фотографов и видеомонтажеров. Однако навыки визуального творчества с помощью ИИ становятся востребованными и в смежных областях.

Пример из реальности: В Королеве открыта вакансия дизайнера карточек товаров для маркетплейсов. Соискателю необходимо свободно владеть графическими редакторами и профильными ИИ-инструментами. Работа предполагает полную занятость и удаленный формат. На время испытательного срока (первый месяц) оплата составит 40 тыс. рублей, с последующим повышением до 50 тыс.

Направление 4: Персональные AI-ассистенты

Цифровые помощники на базе искусственного интеллекта созданы для того, чтобы взять на себя рутинные операции, ежедневно отнимающие у нас время. Их можно тонко настроить под личные потребности. Для руководителей и менеджеров любой специализации такой ассистент способен планировать совещания, вести график, структурировать базы знаний, расшифровывать аудиозаписи встреч, напоминать о сроках сдачи проектов и отвечать на типовые запросы, освобождая время для действительно важных задач.

Пример из реальности: В Дмитрове ищут специалиста, который совместит функции помощника руководителя и делопроизводителя. Как сказано в описании, ему предстоит стать «руками руководителя» в динамично развивающемся бизнесе. В перечень задач входит контроль процессов, подготовка документов (от презентаций до договоров) и множество других поручений. Кандидату потребуются навыки работы с нейросетями. Зарплата обсуждается и стартует от 60 тыс. рублей, с возможностью роста до 250 тыс.

Направление 5: Компьютерное зрение

Технологии компьютерного зрения, основанные на машинном обучении, позволяют автоматизировать контроль визуальной информации в самых разных индустриях. Эта сфера активно развивается и находит применение: