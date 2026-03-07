Аферисты взламывают шлагбаумы в столице и продают места жильцов на парковке

Аферисты взламывают шлагбаумы во дворах в российской столице и продают посторонним людям парковочные места. С таким инцидентом столкнулись жильцы дома на улице Дунаевского, сообщает Baza .

Они заметили, что во дворе начали парковаться посторонние люди. Это стало происходить несколько недель назад. При этом автолюбителей нет в абонентской базе УК.

Жильцы вызвали сервисного инженера. Тот нашел в блоке, который управляет шлагбаумом, неизвестное устройство. В нем была спрятана сим-карта. Когда человек звонит на этот номер, шлагбаум поднимается. Благодаря этому на парковку мог проехать любой, у кого есть номер.

Затем жильцы зашли на сайт, где сдают в аренду парковочные места. Там в объявлениях они обнаружили собственный двор.

Аренду на парковке аферисты продают за 10 тыс. рублей ежемесячно. После того, как человек оплатит место, ему отправляли номер телефона. По нему клиент мог поднять шлагбаум и припарковаться.

