РИАМО - 18 мар. Площадки «Мегабак» за три года существования собрали более 83 тыс. куб. м крупногабаритных отходов. В 55 городских округах Подмосковья расположено 58 площадок, сообщает пресс-служба регионального министерства ЖКХ Московской области.

Поручение о запуске этого проекта три года назад дал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Площадки нужны для того, чтобы избавиться от навалов крупногабаритных отходов, мебели и техники на общедомовых контейнерных площадках, а также увеличить долю вторичной переработки.

После того, как контейнеры наполняются, диспетчер площадки сообщает о наполнении, и компании-переработчики забирают мусор.

«Подмосковные жители с энтузиазмом поддерживают наш проект «Мегабак», для некоторых участников сдача КГО стала традицией, и они еженедельно посещают площадку, сдавая накопленные отходы. Таким образом, пункты приема вторсырья от населения уже собрали более 83 тыс. куб. м крупногабаритных отходов», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

По его словам, популярность площадок в Подмосковье только увеличивается. Местные жители привозят на них старую мебель, древесину, оконные рамы, автомобильные шины и текстиль.

Адреса открытых площадок размещены на интерактивной карте на сайтах мегабак.рф, министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и официальных порталов, участвующих муниципалитетов и региональных операторов.

Сдать крупногабаритные отходы можно со вторника по воскресенье, время работы с 9:00 до 18:00.