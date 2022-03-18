РИАМО - 18 мар. В столице одобрили архитектурный проект по строительству административно-делового комплекса. Он появится на улице Двинцев, в 500 м от Третьего транспортного кольца и недалеко от транспортно-пересадочного узла «Савеловская». Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Проект разработало бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры». Он предусматривает 2 современные 100-метровые башни с панорамным остеклением. Они будут построены зеркально друг к другу.

«Две офисные башни будут объединены функциональным стилобатом и станут архитектурной доминантой динамично развивающегося района. Появление нового бизнес-центра в этом районе следует развитию города по принципу полицентричности, когда в центре – крупный транспортный хаб, и вокруг него формируется инфраструктура, в том числе торговая и офисная, а замыкают круг жилые проекты», - сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Общая площадь объекта - 93 тыс. кв. м. Здания построят в концепции «здорового» строительства. Помещения оборудуют современными инженерными системами, окна будут витражными, у работников появится возможность естественного проветривания.

Также авторы проекта не забыли и о благоустройстве. В бизнес-центре будут работать заведения общепита – кафе, летние веранды, столовая. Также там оборудуют фитнес-зал, в котором смогут заниматься сотрудники офисов и местные жители.