РИАМО - 18 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу открыл Кадровый центр столичной службы занятости для сотрудников иностранных компаний, которые могут остаться без работы из-за санкций западных стран. Центр расположен по адресу: улица Куусинена, д.2, корп.1. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

По словам столичного градоначальника, сейчас в мегаполисе уровень безработицы составляет 0,4%. Этот показатель является минимальным.

«Однако мы живем в условиях растущего санкционного давления. И одной из самых уязвимых категорий москвичей в одночасье стали работники иностранных компаний, действующих в Москве. Угроза потери работы для них стала вполне реальной. Чтобы помочь этим без вины виноватым людям, мы приняли решение открыть Кадровый центр, который сможет обеспечить массовое трудоустройство сокращаемых работников на подходящие вакансии в других компаниях», – сказал Собянин.

Он уточнил, что власти города намерены действовать на опережение. Сотрудники Службы занятости должны выйти из своих офисов и в инициативном порядке идти в крупные компании, устанавливать контакты с руководителями, вникать в ситуацию и заранее выяснять планы насчет увольнения работников или длительного простоя.

Собянин отметил, что, если в компании есть угроза простоя или массовых отпусков, то работникам нужно предоставить временную работу в других отраслях.

Ряд иностранных компаний объявили о своем полном уходе или приостановки деятельности на территории РФ после начала военной спецоперации на Украине. Так, были временно закрыты магазины Ikea, Bershka, Zara и другие.