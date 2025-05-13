Мэра Новочеркасска задержали по подозрению во взятке

В Ростовской области сотрудники УФСБ задержали мэра Новочеркасска Юрия Лысенко по подозрению в получении взятки, сообщает ТАСС .

Как указали в правоохранительных органах, уголовное дело возбуждено по статье 290 Уголовного кодекса РФ.

«Юрий Лысенко задержан по подозрению в нарушении ст. 290 УК РФ (получение взятки)», — подтвердил источник агентства в силовых структурах.

По данным Telegram-канала «161», Лысенко вымогал взятку в 20 млн руб.

Подробности дела пока не раскрываются. Известно, что оперативные мероприятия проводились сотрудниками регионального управления ФСБ. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения для градоначальника.

Администрацию города Лысенко возглавил в 2020 году.