Макрон: Франция исчерпала возможности военной помощи Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире TF1 заявил, что страна больше не может наращивать военные поставки Киеву, сообщают СМИ.

Франция уже передала Украине «всё, что могла». Глава государства также прокомментировал статус замороженных российских активов, отметив отсутствие юридических механизмов для их конфискации.

«Замороженные активы России невозможно изъять из-за отсутствия правовых оснований. Существует риск их возврата в случае ослабления санкционного режима, чего нельзя допустить», — подчеркнул Макрон.

Эти заявления прозвучали на фоне обсуждения дальнейшей поддержки Украины и сохранения единой позиции западных стран по санкционному давлению на Москву. Французский лидер призвал союзников к сохранению консолидации, чтобы исключить возможность возврата Россией заблокированных средств.