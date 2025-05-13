Слишком много грязи: мать Паши Техника отказалась говорить о сыне

Мать рэпера Паши Техника, настоящее имя которого Павел Ивлев, Надежда Ивлева заявила, что не готова давать интервью и рассказывать о сыне что-либо, так как до этого на него «вылилось много грязи», сообщает NEWS.ru .

«За 40 дней на моего сына и на нас вылилось очень много негатива, вранья и грязи», — заявила Ивлева.

Так отмечается, что мать рэпера отказалась отвечать на вопросы журналистов о том, как она или родственники погибшего хотели бы увековечить память о нем.

Стоит напомнить о том, что Техник умер в Таиланде прямо в реанимации 4 апреля. А 14 мая исполнится 40 дней со смерти артиста.