Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью BFMTV заявил о маловероятности полного возврата Украиной всех территорий, включая Крым, в рамках текущего конфликта, сообщают «Ведомости» .

«Даже в Киеве присутствует ясность ума для понимания таких перспектив», — отметил Макрон, подчеркнув, что крымский вопрос должен стать ключевым на возможных переговорах.

Это заявление прозвучало на фоне сообщений западных СМИ о возможных компромиссных сценариях урегулирования. По данным Reuters, спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф после серии встреч с Владимиром Путиным допускает завершение конфликта через признание новых российских регионов. New York Post со ссылкой на источники утверждает, что Киев может согласиться на «фактическое» (но не юридическое) закрепление 20% территорий за Москвой.

В 2022 году Россия официально включила в свой состав четыре новых субъекта — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области — по итогам референдумов. Крым находится под контролем РФ с 2014 года. Официальные позиции сторон остаются неизменными: Москва настаивает на новых территориальных реалиях, Киев требует полного возврата всех земель.

Ранее Макрон заявлял о проблемах с поставками вооружений Украине.