РИАМО - 18 мар. На станции Московского метро «Спортивная» Сокольнической линии метро закрыт выход на южном вестибюле, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.
Через данный вестибюль пассажиры могут только войти на станцию метро.
При этом северный вестибюль продолжает работать в штатном режиме.
Ранее оба вестибюля станции временно закрыли на вход. Такое решение было принято из-за проведения концерта, посвященного Дню воссоединения Крыма с Россией.
18 марта отмечается День воссоединения Крыма с Россией. Восемь лет назад в Москве был подписан межгосударственный договор, согласно которому Республика Крым и город Севастополь стали новыми субъектами Российской Федерации.
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