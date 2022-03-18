РИАМО - 18 мар. На станции Московского метро «Спортивная» Сокольнической линии метро закрыт выход на южном вестибюле, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

Через данный вестибюль пассажиры могут только войти на станцию метро.

При этом северный вестибюль продолжает работать в штатном режиме.

Ранее оба вестибюля станции временно закрыли на вход. Такое решение было принято из-за проведения концерта, посвященного Дню воссоединения Крыма с Россией.

18 марта отмечается День воссоединения Крыма с Россией. Восемь лет назад в Москве был подписан межгосударственный договор, согласно которому Республика Крым и город Севастополь стали новыми субъектами Российской Федерации.