Раскрыто, где на своей территории Венгрия уничтожила украинский беспилотник

Средства противовоздушной обороны Венгрии уничтожили БПЛА ВСУ рядом с границей между двумя странами. БПЛА обнаружили в винодельческом регионе, сообщает РБК со ссылкой на Telex.

Радар заметил БПЛА в воздушном пространстве Венгрии. Случившееся — один из эпизодов продолжительной войны между спецслужбами Венгрии и Украины.

Источник в разведке раскрыл Telex, что БПЛА ВСУ сбили над винодельческим регионом Токай. Он находится на северо-востоке Венгрии рядом с границей со Словакией и Украиной.

Беспилотник, запущенный Киевом, сбили на прошлой неделе. Однако информация о нем появилась только сейчас. По одной из версий, Украина использовала беспилотник только для наблюдения за границей.