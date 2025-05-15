Мозг не получает разнообразную информацию: почему возникает диджитал-деменция?

Развивающийся мозг подростков и молодых людей особенно восприимчив к воздействию окружающей среды, в том числе и к цифровым технологиям. В использовании компьютера и гаджетов есть существенный минус — однотипность: стационарная поза, высокая зрительная нагрузка, молчание, сообщила РИАМО невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Диджитал-деменция возникает у молодых людей, которые постоянно используют гаджеты. Ее симптомы напоминают деменцию при нейродегенерациях, свойственных старшему возрасту.

Врач пояснила, что в указанных условиях головной мозг не получает разнообразную информацию, необходимую для его полноценного функционирования.

«Между тем почти 1,5 кг серого и белого вещества нуждаются в подпитке и тренировке всех отделов. Частая смена веб-страниц, приложений, переключение между пуш-уведомлениями перегружают затылочную долю, отвечающую за обработку зрительной информации, зато явно „недогруженными“ остаются мозжечок, ответственный за поддержание равновесия, теменная доля с ее функцией пространственного анализа и практических навыков», — сказала Демьяновская.

Как уточнила специалист, в таком случае почти не работает и лобная доля, в ведении которой находятся мотивация, самокритика, поведенческие реакции. При этом ухудшается и концентрация внимания, так как нет необходимости в запоминании информационного «фастфуда», теряется способность удерживать фокус на одной теме в течение долгого времени.

По словам врача, параллельно мозг полагается на доступность данных в интернете, а важные имена, телефоны, адреса, события записаны в смартфоне. В результате память становится хуже — мозг перестает прилагать усилия, чтобы запомнить информацию. Снижается способность к творческому мышлению, решению проблем, адаптации к новым ситуациям. Мозг привыкает к готовым ответам и упрощенным решениям и не может «взглянуть» на ситуацию критически.

«Есть и другие неприятные последствия диджитал-деменции. Синий свет, исходящий от экранов гаджетов, нарушает синтез мелатонина, что приводит к бессоннице, постоянной усталости», — предупредила невролог.

Она отметила, что из-за страха упустить важную информацию в Сети у молодых людей повышается тревожность. Некоторые исследования показывают, что у любителей гаджетов меняется структура мозга — страдают области, ответственные за память, внимание и контроль импульсов, уменьшаясь в функциональной активности и объеме.

«Основные симптомы цифровой деменции: рассеянность, забывчивость, низкая мотивация, снижение самоконтроля и успеваемости, трудности с усвоением нового материала, неспособность планировать свои действия, замедленное мышление, раздражительность, неуклюжесть, нарушения поведения, снижение эмоционального интеллекта», — перечислила Демьяновская.

Доктор предупредила, что в этом случае у людей также теряется способность воспринимать большие объемы информации — прочитать книгу или посмотреть фильм целиком. Иногда становится сложно разговаривать длинными предложениями — из-за привычки выражать мысли короткими сообщениями или эмоджи в мессенджерах. Еще у людей, много времени проводящих в гаджетах, могут появиться головные боли, напряжение в шее и плечах, сухость глаз. Это относится уже не к диджитал-деменции, а к нарушениям позы и в целом гигиены работы с цифровыми устройствами.