Ухудшение памяти и трудности в обучении: какие симптомы выдают диджитал-деменцию

Гаджеты стали важной частью жизни: планшеты, компьютеры и смартфоны дают мгновенный доступ к огромному объему информации, общению. Но увлечение цифровыми технологиями может иметь и негативные последствия, особенно для развивающегося мозга подростков и молодых людей, сообщила РИАМО невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Проблемы с памятью, ориентированием в пространстве и бытовым самообслуживанием у молодых и активных пользователей цифровой среды впервые заметили около 10 лет назад врачи Южной Кореи», — отметила доктор.

Она уточнила, что к специалистам стали обращаться родители школьников с жалобами на снижение памяти у детей, плохую успеваемость, странное поведение, неспособность ориентироваться и решать простые задачи в быту — например, попасть в подъезд собственного дома, если разрядился телефон, на котором записан код.

По словам специалиста, термин «диджитал-деменция» в 2023 году предложил писатель и специалист по работе мозга Джим Квик. Так он назвал феномен, когда у молодых людей, которые постоянно используют гаджеты, возникают симптомы, напоминающие деменцию при нейродегенерациях, свойственных старшему возрасту.

«Основные симптомы диджитал-деменции — снижение концентрации внимания, ухудшение памяти, трудности с обучением и планированием — могут существенно повлиять на качество жизни и успеваемость в школе и институте», — сказала Демьяновская.