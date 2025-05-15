Жена 36 раз ударила ножом мужа в Ярославской области спустя два года брака

Жена 36 раз пырнула мужа ножом в Ярославской области. Они заключили брак всего пару лет назад, но постоянно ссорились, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в Мышкинском районе. 35-летняя женщина в последнее время регулярно ссорилась с 30-летним мужем. У него не получалось найти постоянную работу.

В день убийства из квартиры были слышны крики. Соседи пары звонили в правоохранительные органы и говорили, что там буянит мужчина. Через несколько часов он умер после атаки супруги.

Во время очередного конфликта женщина взяла нож и начала наносить удары в тело любимого. Атаки пришлись в том числе в сердце, руки и живот. К моменту приезда врачей мужчина уже скончался.

Ранее в Ачитском районе Свердловской области из-за денег убили 44-летнюю женщину-инвалида. Недавно она получила выплаты за мужа, который умер в зоне спецоперации.