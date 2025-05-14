Женщину-инвалида убили под Екатеринбургом из-за выплат за погибшего на СВО мужа

В Ачитском районе Свердловской области из-за денег убили 44-летнюю женщину-инвалида. Недавно она получила выплаты за мужа, погибшего на спецоперации, сообщает E1.ru .

«Она поехала к своему другу, который служил с ее мужем. Когда она пропала, я два раза ей писал, она на сообщение не ответила. Я думал, она жива, а оказалось, что к тому времени она уже мертва была», — поделился знакомый семьи.

Он добавил, что убийцу поймали. Якобы мужчина уже сознался, что планировал убить жертву и выкопал заранее яму для трупа.

Источник издания уточнил, что задержанный нанес не менее 4 ударов молотком по голове женщины. Она скончалась сразу.