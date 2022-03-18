РИАМО - 18 мар. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает логичным шагом внесение кандидатуры Эльвиры Набиуллиной на должность председателя Центробанка России, сообщает ТАСС.

«Президент неоднократно давал высокую оценку итогам работы Набиуллиной и Центробанка в целом, и вот мы видим как логическое продолжение этого внесение ее кандидатуры на еще один срок», - отметил официальный представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин в пятницу внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для назначения на пост председателя Банка России. Эльвира Набиуллина занимает эту должность с 2013 года.

Ранее Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 20%.