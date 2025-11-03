В Англии из-за оползня поезд сошел с рельсов, четыре человека пострадали

В северо-западной части Англии из-за оползня с рельсов сошел поезд, внутри которого находились 87 пассажиров. В итоге четыре человека получили незначительные травмы, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

Происшествие на железнодорожных путях произошло 3 ноября в 06:10 по местному времени (09:10 мск) в графстве Камбрия, рассказал директор по операциям компании Network Rail Сэм Макдугалл.

По предварительным данным, состав столкнулся с оползневыми массами чуть севернее текущего местоположения. Представитель компании Network Rail, отвечающей за функционирование большей части железнодорожной инфраструктуры страны, отметил, что благодаря особой конструкции высокоскоростного поезда корпус остался в вертикальном положении, и с рельс сошел только первый вагон.

В поезде, следовавшем по маршруту Глазго — Лондон, находилось 87 пассажиров, из которых лишь четверо получили незначительные травмы, серьезных повреждений зафиксировано не было.

В связи с происшествием, железнодорожное сообщение в окрестностях Престона, города на северо-западе Англии, временно приостановлено. Компания Avanti West Coast предупредила, что восстановительные работы могут занять несколько дней.

Стоит отметить, что это уже второй случай на британской железной дороге за последние несколько дней. 1 ноября в поезде, который следовал из Донкастера в Лондон, 32-летний Энтони Уильямс, житель Питерборо, совершил нападение с ножом на пассажиров. В результате инцидента пострадало одиннадцать человек, один из которых, сотрудник LNER, находится в тяжелом состоянии после попытки остановить нападавшего. Преступник был задержан, и ему предъявлено 15 обвинений.

