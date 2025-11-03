На Солнце за день произошла третья крупная вспышка
Фото - © Официальный Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН
На Солнце 3 ноября была отмечена вспышка класса М3.2 в рентгеновском спектре. Это уже третий подобный случай за текущие сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.
В институте уточнили, что вспышка M3.2 (N22E85) была зарегистрирована в 15:47 по московскому времени и длилась 15 минут.
До этого, в течение дня, были зарегистрированы еще две вспышки класса М: M5.0 в 13:11 мск и M1.6 в 12:25 мск.
Сила солнечных вспышек классифицируется по пяти категориям (A, B, C, M и X) в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения.
Минимальный класс A0.0 соответствует потоку излучения в 10 нановатт на квадратный метр на околоземной орбите. Каждая следующая категория увеличивает мощность в 10 раз. Вспышки могут высвобождать солнечную плазму, и когда эти выбросы достигают Земли, они способны вызывать геомагнитные бури.
