На Солнце за день произошла третья крупная вспышка

На Солнце 3 ноября была отмечена вспышка класса М3.2 в рентгеновском спектре. Это уже третий подобный случай за текущие сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

В институте уточнили, что вспышка M3.2 (N22E85) была зарегистрирована в 15:47 по московскому времени и длилась 15 минут.

До этого, в течение дня, были зарегистрированы еще две вспышки класса М: M5.0 в 13:11 мск и M1.6 в 12:25 мск.

Сила солнечных вспышек классифицируется по пяти категориям (A, B, C, M и X) в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения.

Минимальный класс A0.0 соответствует потоку излучения в 10 нановатт на квадратный метр на околоземной орбите. Каждая следующая категория увеличивает мощность в 10 раз. Вспышки могут высвобождать солнечную плазму, и когда эти выбросы достигают Земли, они способны вызывать геомагнитные бури.

