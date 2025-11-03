На Солнце случилась самая сильная с сентября вспышка М50

На Солнце случилась наиболее сильная с конца сентября вспышка уровня М5.0. Предел излучения заметили в 13:11, рассказал РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

В прошлый раз похожее сильное солнечное событие было 28 сентября. Тогда случилась вспышка уровня М6.4, отметил Богачев.

М — четвертый из пяти возможных классов активности Солнца. Выше только Х.

Российские астрономы следят за формированием крупного выброса массы. Его направление пока еще точно не определили. При этом, если плазма не была выброшена под очень большими углами, то солнечное вещество пройдет мимо планеты.

