Ученые предупредили о возможных геомагнитных возмущениях на Земле из-за Солнца
Фото - © Freepik.com
3 ноября солнечная активность, связанная со вспышками, продолжит набирать обороты. Из-за этого на Земле вероятны незначительные колебания геомагнитного поля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.
По данным ученых, в ближайшие сутки не исключается геомагнитная обстановка на Земле.
«Не исключены кратковременные геомагнитные волнения. Вспышечная активность — прогнозируется дальнейшее усиление», — говорится в сообщении ученых.
Согласно наблюдениям, за последние сутки геомагнитное поле оставалось стабильным, а интенсивность вспышек на Солнце была умеренно высокой.
