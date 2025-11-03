сегодня в 13:03

Ученые предупредили о возможных геомагнитных возмущениях на Земле из-за Солнца

3 ноября солнечная активность, связанная со вспышками, продолжит набирать обороты. Из-за этого на Земле вероятны незначительные колебания геомагнитного поля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным ученых, в ближайшие сутки не исключается геомагнитная обстановка на Земле.

«Не исключены кратковременные геомагнитные волнения. Вспышечная активность — прогнозируется дальнейшее усиление», — говорится в сообщении ученых.

Согласно наблюдениям, за последние сутки геомагнитное поле оставалось стабильным, а интенсивность вспышек на Солнце была умеренно высокой.

