В Реутове прошел мастер-класс для участников СВО и их семей

В Реутове волонтеры Фонда социальной поддержки населения провели для военнослужащих и их семей кулинарный мастер-класс в преддверии Дня народного единства, в котором приняли также участие представители регионального отделения «Молодой гвардии». Мероприятие прошло при поддержке Совета депутатов города и членов клуба «Активное долголетие», сообщила пресс-служба администрации городского округа Реутов.

В рамках встречи участники под чутким руководством старших наставников сумели приготовить традиционное блюдо русской кухни — пирожки с яблоком. После в ходе большого чаепития, прошедшего в теплой атмосфере, все желающие попробовали угощения, сделанные своими руками. Встреча помогла гостям не только пообщаться с бойцами СВО, а также их женами и детьми, но и передать ценный жизненный опыт друг другу.

«В преддверии этого дня, команда „Молодой Гвардии“ нашего города вместе с депутатами Совета депутатов, фондом социальной поддержки населения и женами бойцов СВО встретились, чтобы не только приготовить русские блюда, но и провести время вместе. Мы ценим прошлое нашего народа и передаем это будущим поколениям!» — прокомментировала исполняющая обязанности руководителя «Молодой гвардии» Реутова Софья Шинкарева.

«Молодая гвардия», которая совсем скоро отметит свое 20-летие, регулярно проводит мероприятия для семей участников СВО из Реутова. Недавно в новом шахматном клубе имени Сергея Карякина волонтеры помогли организовать партии для военнослужащих, которых поприветствовал по видеосвязи чемпион мира.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.