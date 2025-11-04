4 ноября в РФ проходит празднование в честь Казанской иконы Божией Матери

Праздник Казанской иконы Божией Матери посвящен дню освобождения Москвы и страны в целом от польских интервентов в 1612 году. Считается, что Казанский образ Богородицы явил свое заступничество за Русь в период Смутного времени.

В 1737 году образ Казанской иконы Божией Матери отправили в Санкт-Петербург в церковь Рождества Пресвятой Богородицы. На ее месте в 1810-х годах возвели Казанский собор.

Казанская икона находилась у ополчения, которым руководили Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский. Тогда, в 1612 году, отечественные войска выбили польских интервентов из Кремля и Москвы. В связи с этим с 2005 года 4 ноября в современной России отмечают День народного единства.

В память об этих событиях на Красной площади построили Казанский собор. Однако его ликвидировали летом 1936 года.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.