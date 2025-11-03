В Германии резко упали заказы в машиностроении

Союз машиностроителей Германии (VDMA) сообщил, что в сентябре наблюдалось резкое уменьшение объемов заказов, достигающее почти 20%. Количество новых заказов из Германии сократилось на 5%, сообщает РИА Новости .

В частности, количество новых заказов, поступающих из Германии, уменьшилось на 5%, тогда как заказы из-за рубежа сократились на 24%. По информации VDMA, общий объем заказов в машиностроении в III квартале 2025 года уменьшился на 6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

VDMA пересмотрела свой прогноз относительно сокращения производства промышленного оборудования на текущий год, ухудшив его с минус 2% до минус 5%.

По словам главного экономиста VDMA Йоханнеса Гернандта, отрасль продолжает страдать от ощутимого падения спроса и неполной загрузки производственных мощностей. Одной из причин сложившейся ситуации он назвал, в том числе, введение новых импортных тарифов в Соединенных Штатах.

В конце июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп достигли соглашения о том, что с 1 августа США установят пошлины в размере 15% примерно на 75% европейских товаров, ввозимых в США, вместо первоначально планировавшихся 30% на весь импорт. В свою очередь, Еврокомиссия обещала приобрести у США нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на сумму 750 миллиардов долларов, а также инвестировать 600 миллиардов в американскую экономику.

Союз машиностроителей Германии (VDMA) представляет интересы приблизительно 3,6 тысячи предприятий, работающих в сфере машиностроения и производства промышленного оборудования как в Германии, так и в Европе.

